NBA, ultima notte regular season: tutti gli scenari possibili

Tutte le squadre in campo nell’ultima notte di regular season NBA, scopriamo la posta in palio e tutti gli scenari possibili a seconda dei risultati. Occhio anche al tie-breaker in caso di parità.

Indiana Pacers vs. Brooklyn Nets

In caso di vittoria, Brooklyn manterrebbe il settimo posto e conseguente fattore campo al Play-in. Se dovesse raccogliere una sconfitta, per conservare il settimo posto avrebbe bisogno di un ko in contemporanea da parte dei Cavaliers. Nello scenario peggiore – una sconfitta e vittorie di Cavs e Hornets – i Nets chiuderebbero al nono posto in graduatoria.

Washington Wizards vs. Charlotte Hornets

In caso di successo casalingo contro gli Wizards e contemporanea sconfitta delle squadre che precedono nella griglia Play-in a Est, Charlotte potrebbe salire fino al settimo posto. Anche in caso di vittoria, gli Hornets potrebbero restare al 10 posto. Il posizionamento degli Hornets dipende da risultati altrui.

Milwaukee Bucks vs. Cleveland Cavaliers

Per mantenere il secondo seed Milwaukee deve vincere o sperare in una sconfitta Celtics contro Memphis. Viceversa, se i Celtics dovessero vincere a fronte di un KO Bucks, sarebbe loro la seconda testa di serie. Cleveland può finire settima con una vittoria e in caso di sconfitta Nets. Se dovesse uscire battuta, potrebbe chiudere 10ª in caso di successo per Hawks e Hornets.

Atlanta Hawks vs. Houston Rockets

Per gli Hawks lo scenario più probabile è il mantenimento del nono posto. Per l’ottavo c’è bisogno di una serie di combinazioni.

Boston Celtics vs. Memphis Grizzlies

Dett0 degli scenari per il secondo posto, va segnalato che in caso di sconfitta contro Memphis e contemporaneo successo dei Sixers, i Celtics scivolerebbero al 4º posto.

Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers

Già sicura del fattore campo al primo turno Playoff, Philadelphia può soffiare il terzo posto ai biancoverdi secondo gli scenari di cui al punto precedente.

San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks

Una vittoria nel derby texano è una sconfitta contemporanea di Golden State contro New Orleans garantirebbero a Dallas il terzo posto a Ovest. Cancellato il tecnico che avrebbe portato alla squalifica di Doncic: è a disposizione.

Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets

Per avanzare di un gradino e prendersi la quinta piazza Denver deve vincere e sperare in un passo falso di Utah. In caso contrario, posizioni cristallizzate.

Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans

Per tenere il terzo posto Golden State deve vincere o sperare in un favore dagli Spurs (vittoria contro i Mavs).

Utah Jazz vs. Portland Trail Blazers

Con una vittoria i Jazz sarebbero certi della quinta testa di serie. Scenario analogo anche in caso di semplice sconfitta di Denver contro i Lakers.

