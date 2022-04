Risultati NBA, Memphis distrugge NOLA, Phila OK con Indiana

Quarta vittoria consecutiva per i Los Angeles Clippers di Paul George (23 punti, 8 rimbalzi e un nuovo record di 12 assist) che hanno battuto i Sacramento Kings. Da quando è tornato dal suo infortunio al gomito, il record dell’altra squadra di Los Angeles è 5-1. Martedì, la squadra affronterà Minnesota ai play-in. Una vittoria significherebbe Playoff, una sconfitta li manderebbe ad affrontare New Orleans o San Antonio.

Con Stephen Curry in recupero (piede sinistro) e Klay Thompson preservato, gli Warriors continuano a vincere. La squadra ha registrato la sua quarta W consecutiva, battendo San Antonio per 100-94. Jonathan Kuminga e Jordan Poole hanno segnato 18 punti a testa. I Grizzlies hanno avuto l’opportunità di pareggiare il record di franchigia per il maggior numero di vittorie in una stagione (56) e lo hanno fatto con una vittoria per 141-114 sui Pelicans. In più, hanno potuto festeggiare per il ritorno in campo di Ja Morant. Assente 9 partite per dolore al ginocchio, il play ha giocato quasi 27 minuti per 21 punti, 4 rimbalzi e 9 assist. Dillon Brooks ha terminato con 23 punti a referto (3 rimbalzi, 5 assist), mentre Brandon Clarke ha aggiunto 20 punti, Ziaire Williams 19 punti e Desmond Bane 18 punti.

I Sixers non hanno avuto problemi a dominare i Pacers. I ragazzi di Rivers hanno vinto 133-120 e portato il loro record a 50-31, ancora in corsa per finire 3° ad Est. Joel Embiid ha chiuso con 41 punti, 20 rimbalzi, 4 assist, 2 palle rubate e 1 stoppata. Questa è la sua terza partita in carriera da 40/20.

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 133-120

Memphis Grizzlies – NOLA Pelicans 141-114

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 94-96

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 117-98