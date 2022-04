NBA, front office Lakers unito al compleanno di Kareem Abdul-Jabbar

Anche a margine di una stagione fallimentare come quella ormai prossima alla conclusione, il gruppo dirigenziale Lakers trova l’occasione al di fuori delle competizioni per riunirsi e cercare di porre i presupposti da cui ripartire.

Dai festeggiamenti per il 75º compleanno di Kareem Abdul-Jabbar arrivano le foto postate da Magic Johnson che lo mostrano al fianco di Jeanie Buss, Linda Rambis e Rob Pelinka. Secondo quanto riportato da Ramona Shelburne di ESPN, il GM Lakers e l’advisor gialloviola Kurt Rambis dovrebbero restare al proprio posto anche in futuro.

Hanging out with my Lakers family at Kareem's 75th birthday celebration! My sister who I love very much Jeanie Buss, Linda Rambis, and GM Rob Pelinka. pic.twitter.com/Wqk3ZEYK8f

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 9, 2022