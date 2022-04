Risultati NBA, Milwaukee a valanga, Miami resiste ad Est, Chicago alla 4° sconfitta di fila

Luka Doncic (39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) e i suoi compagni, nella notte hanno dominato contro Portland (50 punti di distacco). Per la prima volta dal 2011, i Mavs inizieranno i Playoff in casa. Lo sloveno ha preso il suo 16esimo tecnico della stagione e dovrebbe quindi essere sospeso per l’ultima partita dei texani. Milwaukee ha ampiamente dominato a Detroit con Giannis Antetokounmpo a quota 30 punti, 13 rimbalzi e 8 assist. Seconda ad Est, la squadra (51-30) ha un piccolo vantaggio su Boston (50-31).

Trascinata da LaMelo Ball e dai suoi 24 punti (5 rimbalzi, 9 assist) Charlotte ha vinto contro Chicago e ora ha lo stesso record degli Hawks, a loro volta battuti a Miami. In Florida, Trae Young ha firmato invano 35 punti e 8 assist contro Bam Adebayo (24 punti) & co. I Knicks di Obi Toppin (35 punti) hanno dominato Washington.

Incredibile ma vero, dopo 8 sconfitte di fila, i Lakers hanno trovato la vittoria regolando i Thunder con il punteggio di 120-101, con 8 giocatori ad almeno 10 punti tra cui Stanley Johnson (21 punti e 8 rimbalzi) e Wenyen Gabriel (16 punti e 7 rimbalzi dalla panchina). Dal 7 gennaio il record dei Lakers, eliminati dai play-in da martedì, è: 11-30.

Battendo ieri sera i Cavs per 118-107, Brooklyn è salita al 7° posto nella Eastern Conference con un record di 43-38. Manterranno quel posto se batteranno Indiana domenica nell’ultima partita della stagione regolare. Infine, Phoenix è salita a 64 vittorie stagionali, migliorando il record di franchigia.

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 131-101

New York Knicks – Washington Wizards 114-92

Toronto Raptors – Houston Rockets 117-115

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 133-117

Miami Heat – Atlanta Hawks 113-109

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 128-78

Los Angeles Lakers – OKC Thunder 120-101

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 118-107

Utah Jazz – Phoenix Suns 105-111