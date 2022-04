NBA, Kevin Durant sul Play-in: “Non credo avversari ci stiano evitando”

La vittoria nello scontro diretto della notte NBA contro i Cavaliers ha consentito ai Nets di guadagnare il settimo posto della classifica Eastern Conference. In caso di vittoria nell’ultima sfida stagionale in programma – al Barclays Center vs. Pacers – Brooklyn otterrebbe un vantaggio non da poco in vista degli spareggi.

Kevin Durant non pensa all’avversario Play in; Nash fissa obiettivo

Il primo passo da fare è vincere i Play-in per entrare nella griglia Playoff, tutto ciò che verrà dopo, compreso l’eventuale avversario nella serie di primo turno, non preoccupa Kevin Durant. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non credo che [le altre squadre] ci stiano evitando perdendo di proposito. Tanti vogliono assicurarsi che i giocatori siano in forma per i Playoff. A essere onesto non penso siano preoccupati di noi. Facciamo la nostra parte a prescindere dall’ avversario e giochiamo.”

Steve Nash indica la priorità per l’impegno domenicale casalingo che chiuderà la regular season dei suoi. Indiana non ha obiettivi particolari, ma i Nets non devono sottovalutare il match. Il punto del coach:

“Scendiamo in campo con l’obiettivo del fattore campo nel Play-in. Ci prepareremo.”

