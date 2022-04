NBA, finisce la stagione di LeBron James: il messaggio di ringraziamento

É finita la stagione di LeBron James, come annunciato dagli stessi Los Angeles Lakers nella notte. Finisce a causa dei problemi alla caviglia sinistra, con LeBron seduto a guardare i gialloviola tornare a vincere nella notte contro OKC. Una vittoria inutile, visto che l’obiettivo postseason è già saltato, e quindi sarà tenuto a riposo anche per l’ultima partita stagionale, quella contro i Denver Nuggets.

Il messaggio di LeBron James

L’ultima partita giocata da LeBron James è stata quello contro i New Orleans Pelicans del 2 aprile, in cui ha segnato 38 punti. Una stagione comunque fenomenale per il Re, che quindi ha chiuso con 30.3 punti di media a partita, dietro solo a Joel Embiid, registrati in 56 partite, non sufficienti nel caso ad assegnarli il titolo di miglior marcatore.

Per salutare i tifosi e ringraziarli del sostegno durante la stagione 2021-2022, LeBron ha deciso di affidarsi a Twitter:

“Ho apprezzato il vostro supporto e vi voglio bene, anche se mi sarebbe piaciuto fare un’annata del genere in un contesto vincente! Quando son potuto scendere in campo ho dato tutto quello che avevo dentro quest’anno. Ci vediamo il prossimo autunno.”

Frank Vogel commenta la stagione

Intervistato da ESPN, coach Frank Vogel ha commentato la stagione di LeBron james:

“Ha fatto tutto quello che era nel suo potere, e nelle sue capacità, al di là di quello che può essere ragionevolmente chiesto al miglior giocatore della tua squadra. L’ha fatto sul campo, l’ha fatto con la sua leadership e con la sua capacità di mantenere tutti pronti a combattere. E inoltre penso che nessuno possa dire altro se non che ha dato tutto quello che poteva dare alla squadra in questa stagione.”

Per il secondo anno su quattro, la stagione di LeBron James ai Lakers termina anticipatamente con un infortunio e il mancato accesso ai Playoff.

