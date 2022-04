NBA, Luka Doncic al 16° tecnico: salterà la prossima gara

Alla fine è arrivato. Il sedicesimo fallo tecnico per Luka Doncic, quello che fa scattare automaticamente una gara di sospensione. Lo sloveno dei Dallas Mavericks sarà quindi costretto a saltare l’ultima partita di stagione regolare, che andrà in scena domenica notte contro i San Antonio Spurs. Una sfida che potrebbe essere decisiva in chiave Playoff, visto che Dallas e Golden State si stanno ancora giocando il terzo posto nella Western Conference.

Luka Doncic non ci sta: “Non era tecnico”

Dal lato sportivo, la serata di Luka Doncic è stata perfetta. Vittoria in tranquillità contro i Portland Trail Blazers, e un tabellino personale che recita 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Tuttavia, a fine del primo quarto l’episodio controverso. Doncic si appresta a tirare sulla sirena, e viene ostacolato dal suo difensore, Elijah Hughes. L’arbitro non fischia, Doncic va a chiedere spiegazioni, ma l’arbitro non vuole sentire e punisce il giocatore con un fallo tecnico.

Dopo la partita, Luka Doncic ha voluto dire la sua sull’episodio, criticando apertamente la decisione dell’arbitro:

“Se me lo chiedi, penso che al 100% sarà annullato, perché non era per nulla un fallo tecnico. Nessun avvertimento, niente. Ho solo chiesto ‘Come fa a non esserci un fischio?’. Fortunatamente, sarà annullato, così potrò giocare contro San Antonio.”

La speranza dei Dallas Mavericks ora è che la NBA, una volta revisionato il filmato dell’accaduto, annulli il tecnico a Doncic, come peraltro già successo una volta in questa stagione.

Jason Kidd espulso: il commento

Anche coach Jason kidd ha avuto difficoltà con gli arbitri nella notte. L’allenatore è stato espulso, e nel dopo partita ha commentato sia l’episodio riguardante Luka Doncic, sia la sua espulsione:

“É andata come è andata. Ha finito. Saremo pronti per San Antonio. Se potrà giocare, giocherà, se non potrà, lo rivedremo ai Playoff. Non è un grande affare. Tony [Brothers, arbitro, ndr] mi ha espulso come giocatore e adesso come coach. Quello che gli ho detto è stato ‘Di chi è la palla?’. L’ha preso sul personale, sfortunatamente, e mi ha espulso. Sono cose che succedono.”

