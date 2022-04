NBA, Cade Cunningham studia Doncic: “Paragoni già sentiti”

A 23 anni, con tre anni di esperienza alle spalle nella lega, anche a livello Playoff, Luka Doncic continua a raccogliere i frutti del suo straordinario talento. Qualsiasi accoppiamento si presenti sul suo cammino, che siano grandi del passato o quasi coetanei in rampa di lancio. lo sloveno riesce sempre a rubare l’occhio. Nella notte il primo incrocio della carriera con Cade Cunningham, first pick al Draft NBA 2021, non ha fatto certo eccezione [qui i suoi highlights del match].

Cunningham mette Doncic nel mirino

Questo il commento dell’ex Ohio State a margine della sfida tra Pistons e Mavericks, vinta proprio da Dallas:

“Ho sempre sentito i paragoni [con Doncic], forse per il solo fatto che ci prendiamo entrambi il nostro tempo [nel fare] le cose. Nessuno dei due semina gli avversari [in velocità]. Prima volta che giochiamo contro, lui ha fatto il suo, io la mia parte- Sono entusiasta di continuare a scontrarmi con lui andando avanti nel tempo. Sono motivato dalla crescita della mia squadra e forse la prossima volta andrà meglio.”

Sia Cunningham sia Doncic hanno chiuso la partita guidando i tabellini delle rispettive squadre: 25 punti, sette rimbalzi e nove assist per Cade; 26 punti, otto rimbalzi e 14 assist per Luka.

Leggi anche:

Mercato NBA, Greg Monroe ai Timberwolves per il resto della stagione

Conferenza stampa Adam Silver: “Le stelle non giocano abbastanza”

Classifica NBA 2021-2022 aggiornata al 7 aprile