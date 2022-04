NBA, Matisse Thybulle non potrà giocare in Canada

In vista della trasferta in Canada dei Philadelphia 76ers, prevista per questa notte, la franchigia dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari. Infatti, Matisse Thybulle è stato dichiarato “indisponibile” per la partita contro i Toronto Raptors. L’assenza ha probabilmente a che fare con la situazione vaccini, dato che in Canada è obbligatorio per scendere in campo. Un potenziale problema anche in chiave Playoff.

Il punto sulla situazione vaccini: il caso Matisse Thybulle

La scorsa settimana, ESPN aveva chiesto a Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Miami Heat e ai Philadelphia 76ers se i loro giocatori fossero tutti completamente vaccinati, e quindi se erano tutti in grado di scendere in campo in una possibile serie contro i Toronto Raptors. Miami e Milwaukee hanno confermato, mentre Boston e Philadelphia non hanno risposto alla domanda. Inoltre, Thybulle non ha mai pubblicamente affermato di essersi vaccinato contro il Covid-19.

L’assenza di Matisse Thybulle è un bel grattacapo per i Philadelphia 76ers. L’ala 25enne è diventata un pilastro della difesa di Doc Rivers, affermandosi come uno dei migliori difensori di tutta la NBA. Le statistiche parlano chiaro 1.1 palle rubate e 1.8 stoppate di media a partite. Un giocatore chiave per mantenere l’equilibrio in una squadra in cui giocano contemporaneamente Joel Embiid e James Harden.

Le parole di Adam Silver sulla situazione vaccini

Nella conferenza stampa con i giornalisti, Adam Silver ha parlato anche della situazione vaccini:

“Non abbiamo altra scelta che operare sotto la leggi di dove giochiamo. In alcuni casi, come abbiamo visto a New York City, sono ordinanze cittadine. In altri casi sono statali. E nel caso di Toronto, ci sono motivazioni del Canada che dobbiamo rispettare. Queste regole sono ben conosciute da tutti i giocatori. Ogni giocatore che non è vaccinato, sa che c’è il rischio di non essere autorizzato a giocare a Toronto.”

