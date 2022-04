Mercato NBA, Greg Monroe ai Timberwolves per il resto della stagione

Greg Monroe tiene viva la propria carriera NBA e, dopo le parentesi intermedie a Washington, Utah e Milwaukee, torna nella prima squadra con cui ha giocato nel travagliato 2021-2022: i Minnesota Timberwolves. Come ripotato da Shams Charania di The Athletic, infatti, il giocatore firmerà un contratto fino al termine della stagione, con la speranza di aiutare la squadra nell’impegno Play-in NBA ormai prossimo.

Center Greg Monroe will sign a deal with the Minnesota Timberwolves for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Monroe had productive stints in Minnesota, Washington, Utah and Milwaukee this season, completing a 10-day with the Jazz on Wednesday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2022