NBA, Irving e Durant nel derby; Brown: “Tifosi Knicks? Se parlano 50 punti a testa”

L’immagine di Kyrie Irving tra il pubblico in occasione della sfida più recente tra Brooklyn Nets e New York Knicks è ancora fresca. Stanotte le due rivali cittadine chiuderanno la serie stagionale al Madison Square Garden e i riflettori saranno ovviamente puntati su Kyrie e Kevin Durant. I ragazzi di coach Nash, che ancora si giocano l’accesso alla postseason e devono acquisire dunque il miglior piazzamento per gli spareggi Play-in.

Aria di derby: Bruce Brown sconsiglia di provocare Irving e Durant

A precisa domanda sulla possibile accoglienza riservata alle due stelle avversarie dal pubblico del Garden, Bruce Brown ha risposto con prontezza:

“Non credo vogliano dire brutte cose perché, se iniziano a parlare, domani [notte italiana tra mercoledì e giovedì ndr.] ci saranno due performance da 50 punti.”



Non resta che attendere il riscontro del campo. Pur eliminati da ogni possibile rincorsa per posizioni di rilievo, i Knicks potrebbero togliersi la soddisfazione di rallentare la corsa Nets. Le motivazioni non mancano.

