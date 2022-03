NBA, Kyrie Irving tra il pubblico al Barclays Center per Knicks Nets

Il programma domenicale NBA si apre alle 18 ora italiana con il terzo incontro stagionale tra Knicks e Nets, in un matinée comunque di rilievo per la situazione di classifica di entrambe le squadre. Un altro derby dal retrogusto amaro per Kyrie Irving, che non potrà scendere in campo per le ormai note disposizioni.

Kyrie Irving al Barclays Center per la prima volta nella stagione NBA

Il giocatore sarà però tra il pubblico, con la possibilità di muoversi liberamente e senza mascherina, come peraltro già avvenuto nelle scorse ore, in occasione della sfida del torneo ACC college basket, tra i Duke Blue Devils di coach K e Paolo Banchero e Virginia Tech. Lo scrive Shams Charania di The Athletic.

