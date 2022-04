Risultati NBA, Lakers KO con Phoenix: addio al Play-In; Bucks, Phila e Nets OK

Nessun miracolo per i Los Angeles Lakers, che hanno perso ancora, questa volta contro i Phoenix Suns. Questa sconfitta è sinonimo di eliminazione e vacanza anticipata per i californiani. Qualcosa di impensabile prima dell’inizio della stagione. Con il successo degli Spurs a Denver, non è più possibile per gli uomini di Frank Vogel finire al 10° e ultimo posto di qualificazione per i play-in. Questo 63esimo successo della stagione vale invece il record di franchigia per Phoenix.

Spurs e NOLA si qualificano così al torneo play-in, dopo le rispettive vittorie su Denver e Sacramento. Con 45 punti (18/30 dal campo) e 13 rimbalzi di Joel Embiid ma anche 30 punti (9/12 al tiro) e 7 assist di Tyrese Maxey, i Sixers hanno dominato Indiana e sono 4° ad Est con lo stesso record dei Celtics. James Harden ha chiuso con 11 punti e 14 assist.

Brooklyn ha ospitato Houston in casa e vinto con Kyrie Irving autore di 17 dei suoi 42 punti nell’ultimo quartol nonostante la rimonta dei Rockets da -21 a -6 a fine partita. Kevin Durant ha chiuso con 18 punti, 9 rimbalzi, 7 assist e 2 stoppate. Miami ha vinto la quinta partita consecutiva con 35 punti di Tyler Herro ed è molto vicina a mettere in banca il 1° posto ad Est. Jimmy Butler ha aggiunto 27 punti, Bam Adebayo 22 e Duncan Robinson 21.

Indiana Pacers – Philadelphia 76ers 122-131

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 120-115

Miami Heat – Charlotte Hornets 144-115

Toronto Raptors – Atlanta Hawks 118-108

Brooklyn Nets – Houston Rockets 118-105

Minnesota Timberwolves – Washington Wizards 114-132

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 98-94

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 109-123

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 121-110

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 97-116

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 121-115 dts