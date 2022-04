NBA, Chicago Bulls: stagione finita in anticipo per Lonzo Ball

I Chicago Bulls dovranno fare a meno di Lonzo Ball per le prossime partite di regular season e Playoff. Fuori da gennaio per un intervento chirurgico al menisco, l’ex Lakers e Pelicans non è mai riuscito a recuperare pienamente dall’operazione. Le 8 settimane di recupero sono diventati mesi e, giunti a ridosso dei Playoff, i Bulls hanno annunciato ufficialmente la fine anticipata della stagione di Lonzo Ball.

Injury Update: Lonzo Ball will not return for the remainder of the 2021-22 season.

He will continue daily treatment and rehabilitation in preparation for the 2022-23 season.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) April 6, 2022