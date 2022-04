NBA, Kyle Lowry riceve ovazione Toronto: “Prima volta sempre speciale”

Nel settembre scorso i Toronto Raptors avevamo ricevuto il via libera per tornare a giocare alla Scotiabank Arena Arena dopo l’intermezzo a Tampa per ragioni sanitarie. Da allora Kyle Lowry aveva probabilmente cerchiato l’appuntamento di questa notte in Canada. Come prevedibile, il pubblico Raptors l’ha accolto con grande calore, smuovendo le corde giuste di un super agonista.

Lowry torna a Toronto: l’omaggio dei Raptors

Questo il pensiero di Lowry, grato per quanto fatto dagli spettatori e dai Raptors, che gli hanno dedicato un video tributo:

“Il fatto che i tifosi mi abbiano mostrato il loro apprezzamento con una simile ovazione significa moltissimo per me, ho condiviso il campo con tanti ex compagni, ho potuto incrociare Bobby [Webster] e Masai [Ujiri]. La prima è sempre speciale, stanotte è stata una di quelle.”

Lowry ha chiuso in doppia doppia, con 16 punti, 10 assist e sei rimbalzi in 35’. Con questo successo Miami avvicina il primo posto a Est.

Raptors pay tribute to Kyle Lowry during his first game back in Toronto 🙏 pic.twitter.com/FAxxm1xw7n — Bleacher Report (@BleacherReport) April 3, 2022

