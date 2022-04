NBA, Anthony Davis commenta il disastro Lakers: “Situazione triste rispetto al potenziale”

Nella notte i Los Angeles Lakers hanno perso contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic. Stiamo parlando della sesta sconfitta di fila per i gialloviola, l’ottava nelle ultime dieci. Un crollo non indifferente e che ha inguaiato i Lakers in maniera concreta. La compagine di Frank Vogel, infatti, si trova ora in dodicesima posizione, distanti 2 partite dai San Antonio Spurs. Con quattro partite rimaste in calendario (Phoenix, Golden State, OKC e Denver), i Lakers sembrano ormai fuori dalla semplice qualificazione al torneo Play-In.

NBA, le parole di Anthony Davis

Anthony Davis, il quale nella notte ha provato a tenere in piedi da solo i suoi, ha commentato in questa maniera la situazione depressiva in casa Lakers:

“Personalmente, penso soprattutto a quello che avremmo potuto essere, se fossimo rimasti in buona salute tutto l’anno. Pensiamo a tutte queste cose. Abbiamo messo insieme questa squadra durante la scorsa offseason e sulla carta sembrava una cosa fantastica, ma non abbiamo avuto la possibilità di raggiungere il potenziale che ci aspettavamo, con diversi compagni che entravano e uscivano dalla formazione per problemi fisici e non solo.”

L’unica costante in questa squadra con 39 formazioni in questa stagione è la presenza di Russell Westbrook, che ha giocato 77 delle 78 partite dei gialloviola. Ieri, il play ha collezionato 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Detto questo, per i Lakers la situazione è estremamente complicata, come ammesso sempre da AD:

“Non ci sono vittorie morali in questo campionato. Soprattutto con noi. Il mondo intero vuole vederci perdere, ad essere onesti. Ma il mio lavoro è essere sul campo e aiutare questi ragazzi a vincere. Lo spirito nello spogliatoio è buono e continueremo a lottare.”

