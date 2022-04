Risultati NBA, Lakers KO con Denver, Play-In lontani; Bucks male con Dallas

Dopo la brutta sconfitta a Washington, i Mavericks hanno reagito molto bene a Milwaukee vincendo per 118-112. Con 49 vittorie e 30 sconfitte, i texani sono ora 0.5 partite di distanza dagli Warriors. Bene Luka Doncic con 31 punti, 7 rimbalzi e 15 assist. Dall’altra parte non sono serviti a nulla i 28 punti e 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

28° vittoria nelle ultime 32 partite per i Celtics, che hanno fatto il loro lavoro contro i Washington Wizards dominandoli con il punteggio finale di 144-102. Con 49 vittorie e 30 sconfitte, i Celtics si ritrovano ora a 1.5 partite dietro i Miami Heat. Jaylen Brown è il migliore in campo con 32 punti, 7 rimbalzi e 5 assist in 29 minuti. Jayson Tatum ha aggiunto altri 22 punti, mentre la panchina si è comportata molto bene, in particolare Grant Williams, che alla fine ha chiuso con 16 punti.

Male i Los Angeles Lakers che hanno dovuto fare i conti con il forfait di LeBron James per la delicata sfida ai Denver Nuggets. I californiani hanno perduto 118-129, in un match che ha visto Nikola Jokic dominare sotto i tabelloni. L’MVP in carica ha chiuso con un tabellino di 38 punti, 19 rimbalzi, 6 assist. Niente da fare per Anthony Davis che – seppur acciaccato – ha registrato 28 punti, nove rimbalzi e otto assist. Con questa sconfitta i gialloviola si allontanano ulteriormente dagli Spurs e dall’ultimo posto utile per accedere al play-in. Siamo vicini al termine della stagione per i Lakers.

Boston Celtics – Washington Wizards 144-102

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 112-118

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 118-129