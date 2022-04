NBA, Manu Ginobili parla dell’Hall of Fame 2022

Manu Ginobili sarà non solo parte dell’Hall of Fame 2022, ma ne sarà l’assoluto protagonista, guidando la suddetta classe nella cerimonia del prossimo settembre. Nei sedici anni di carriera in NBA, l’argentino è stato due volte All-Star, quattro volte Campione NBA con gli Spurs e oro olimpico con la sua Argentina.

Ginobili ha lasciato un segno indelebile nel gioco, aprendo soprattutto la strada ai talenti provenienti dal Sud America, e rinnovando completamente alcune movenze divenute ormai celebri nel gioco. Un esempio è l’Eurostep, che ha preso il suo nome proprio dal fatto che Ginobili avesse giocato a Bologna, in Eurolega, prima di arrivare in NBA.

“It’s quite special. Being recognized at that stage is beyond what anybody can think of.”@manuginobili on his @Hoophall induction!#22HoopClass | #PorVida pic.twitter.com/buUqfCRqkw — San Antonio Spurs (@spurs) April 2, 2022

Attraverso i canali social dei San Antonio Spurs, Manu Ginobili ha espresso i suoi pensieri sull’investitura ad Hall of Famer.

“Beh, in questi casi ti arrivano sempre voci di corridoio, dai giornalisti, dai colleghi e dagli ex compagni, che ti dicono che sarai un Hall of Famer. Il momento in cui vieni effettivamente nominato è speciale, perché non si tratta di qualcosa che sogni quando entri nella lega. Giocare in NBA non faceva nemmeno parte dei miei piani all’inizio, poi sono successe diverse cose, la lega è divenuta maggiormente internazionale e ho iniziato a pensare di poterci arrivare.”

Infine l’ex compagno di Tim Duncan e Tony Parker ha specificato quanto sia emozionante il momento in cui vieni chiamato per partecipare alla cerimonia.

“L’Hall of Fame però è un livello totalmente diverso, ed essere riconosciuto come un giocatore di tale livello è qualcosa oltre ogni immaginazione. Il momento in cui la nomina diviene reale, è davvero indescrivibile.”

Leggi anche:

NBA, i Golden State Warriors si assicurano i Playoff contro i Jazz

NBA, Kevin Durant, frustrazione e career high da 55 punti

NCAA, Final Four 2022: Kansas è la prima finalista, Vilanova K.O