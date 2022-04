NBA, Tom Thibodeau: “Julius Randle non scenderà più in campo durante questa stagione”

I New York Knicks furono la vera rivelazione della scorsa stagione. Grazie alla loro impenetrabile difesa riuscirono a raggiungere i playoff dopo diversi anni di assenza. Per questa ragione, i tifosi riponevano grandi aspettative nei confronti della squadra. Tuttavia, queste aspettative sono state ampiamente deluse.

I Knicks infatti occupano il dodicesimo posto della Eastern Conference con un record di 34-43 e sono matematicamente esclusi non solo dai playoff, ma anche dal torneo play-in. Per questa ragione, coach Tom Thibodeau si è così espresso in merito alla condizione fisica di Julius Randle:

“Julius non giocherà nel prossimo match ad Orlando e molto probabilmente non scenderà più in campo per il resto di questa stagione.”

L’ex giocatore dei Los Angeles Lakers soffre di un leggero infortunio al quadricipite della gamba destra. Sicuramente coach Tib non vorrà peggiorare inutilmente la condizione della sua star. Anche il rendimento di Randle ha subito una flessione se confrontato a quello della scorsa stagione.

L’ala grande ha mantenuto medie di 20.1 punti, 9.9 rimbalzi e 5.5 assist. Cifre non banali, ma non tali per poter effettuare il salto di qualità tanto atteso da parte del giocatore. Staremo a vedere se in queste restanti partite di regular season verrà concesso maggiore spazio a giovani prospetti interessanti.

