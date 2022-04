NBA, Russell Westbrook: “Sembrava di essere in trasferta”

I Los Angeles Lakers sono reduci dall’ennesima sconfitta stagionale per 114-111 contro i New Orleans Pelicans. Per i californiani si tratta della quinta sconfitta consecutiva, che complica e non di poco, il raggiungimento del torneo play-in. Al termine della partita, interrogato sull’apporto ricevuto dai tifosi di casa, Russell Westbrook si è così espresso:

“Onestamente non mi sono nemmeno accorto della presenza del pubblico. Anzi, sembrava che stessimo giocando in trasferta.”

Queste parole non fanno altro che incrinare ulteriormente il pessimo rapporto tra l’ex giocatore dei Thunder e i tifosi gialloviola. Infatti lo scorso 16 marzo durante il riscaldamento contro i Minnesota Timberwolves, un tifoso lo apostrofò ‘Russell Westbrick’. Sicuramente le sue statistiche sono molto al di sotto delle aspettative iniziali.

A conferma di ciò, Westbrook ha terminato il match con soli 12 punti messi a segno, conditi da 5 assist e 4 rimbalzi. Il record dei Lakers ora recita 31-46 e solo un miracolo potrebbe risollevare le sorti di una stagione fin qui completamente disastrosa. Staremo a vedere se ci sarà l’atteso riscatto nella prossima partita contro i Denver Nuggets in programma nella notte tra domenica e lunedì.

