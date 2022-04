NBA, Ben Simmons denuncia Philadelphia 76ers per stipendi trattenuti

Un addio burrascoso come quello concretizzatosi tra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers, lo si poteva intuire, avrebbe avuto degli strascichi. La portata di questi strascichi tocca ora la sfera legale visto che il giocatore ha denunciato la sua ex squadra.

Ben Simmons denuncia i Sixers: cosa succede ora

La denuncia dell’atleta australiano, condivisa in settimana con squadra, NBA e associazione giocatori (NBPA), sarà ora oggetto di un processo d’arbitrato. Simmons punta a recuperare la somma di denaro trattenuta dai suoi stipendi in questa stagione, come conseguenza del tira e molla che ha portato alla rottura definitiva tra le parti. La cifra, ricorda ESPN, avvicina i 20 milioni di dollari.

Al momento non è dato sapere se il giocatore potrà scendere in campo in quest’annata NBA: il rientro inizialmente stimato nella seconda metà di marzo è stato ulteriormente rinviato e voci discordanti non aiutano a chiarire il quadro.

