I Washington Wizards hanno affrontato questa notte i Dallas Mavericks, con Kristaps Porzingis osservato speciale vista la sfida con il suo ex compagno di squadra Luka Doncic, secondo alcuni addetti ai lavori uno dei motivi dell’addio del lettone ai Mavs.

Cruising to a W! KCP: 35 PTS, 13-19 FG, 6-11 3P

Porzingis: 24 PTS, 9 REB, 4 AST

Hachimura: 21 PTS, 3-4 3P, 5 REB#DCAboveAll | @Ticketmaster pic.twitter.com/NUIRet2nuL — Washington Wizards (@WashWizards) April 2, 2022

Kristaps Porzingis: “Io e Luka siamo grandi amici”

Con 24 punti a referto, Kristaps Porzingis ha messo lo zampino nella vittoria degli Wizards contro i Mavs. Un bel bottino che, però, non è una vendetta contro la sua ex squadra né contro Doncic, smentendo nell’intervista post partita le voci su un problemi tra loro:

“Oggi ero un po’ più motivato, sapevo che gli altri mi avrebbero coperto le spalle: questa partita non era una questione personale, ma è sempre bello giocare contro la tua ex squadra. Non è assolutamente vero che io e Luka non andavamo d’accordo, è un grande malinteso: non ci sono problemi tra noi, lui è simpatico e ci uscivo spesso, siamo super-cool: è difficile non esserlo con lui”

Kristaps Porzingis had "a little more juice" facing his former team tonight. The results: 24 PTS, 9 REB, 4 AST, 2 STL, 1 BLK pic.twitter.com/uI414dZMJ8 — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) April 2, 2022

Kentavious Caldwell-Pope: “Ho detto a Kristaps che avremmo vinto per lui”

L’ha presa sul personale Kentavious Caldwell-Pope – season high per lui da 35 punti – che voleva assolutamente vincere nel nome di Kristaps Porzingis, come spiega lui stesso nel post partita:

“La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di riunirci e dire a KP: ‘Ti hanno lasciato andare via, quindi oggi li batteremo per te’. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto: gli avevo detto che avremmo vinto per lui e così è stato”

Gli Wizards domenica pomeriggio voleranno a Boston per affrontare i Celtics.

