La stagione dei Los Angeles Lakers non è stata una delle più entusiasmanti, ma ora rischia di diventare un fallimento totale: questa notte i gialloviola hanno rivisto la coppia Anthony Davis – tornato in campo dopo un’assenza di 18 partite – e LeBron James che, però, non è riuscita a evitare la sconfitta contro i Pelicans. Una défaillance che mette a rischio la qualificazione dei Lakers al torneo Play-in.

LeBron James: “Era una partita che non potevamo perdere, non abbiamo portato a termine il lavoro”

38 punti, otto rimbalzi, quattro assist per LeBron James – al rientro dopo una distorsione alla caviglia – che, in conferenza stampa con Anthony Davis, non nasconde la delusione sia per il risultato finale che per aver sbagliato una tripla sulla sirena:

“Quella di oggi era una partita che non potevamo perdere, ma non abbiamo portato a termine il lavoro e quindi eccoci qui. Non siamo riusciti a giocare come volevamo e a imporre il nostro ritmo: domenica abbiamo una partita importante, dobbiamo rimanere uniti e avere una reazione dopo la partita di questa sera. Non ho segnato la tripla perché ho affrettato l’esecuzione, è venuto fuori un tiro sbagliato che pesa sulla sconfitta ma non è il motivo principale”

Frank Vogel: “Dobbiamo vincere più partite possibili”

Mancano cinque partite alla fine della regular season, con coach Frank Vogel che cercherà di tirare fuori il meglio dai suoi uomini. Non basteranno, infatti, solo le prestazioni di LeBron James e Anthony Davis a far conquistare il Play-in ai Lakers:

“Abbiamo fatto diversi errori che loro hanno sfruttato, ora ci troviamo in questa situazione: ci aspettano tutte partite importanti, i ragazzi devono dare il massimo perché c’è ancora una possibilità. Vinciamo più partite possibili, poi non ci resta che cosa succederà a San Antonio”

I Lakers cercheranno una reazione domenica sera contro i Denver Nuggets.

