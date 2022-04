NBA, primi nomi per l’Hall of Fame 2022: ci sono Manu Ginobili e Tim Hardaway

L’annuncio ufficiale dei 16 della classe 2022 è atteso per sabato, ma The Athletic ha già riportato i primi cinque nomi che verranno introdotti nella Naismith Basketball Hall of Fame. Si tratta di Manu Ginobili, Tim Hardaway, l’ex coach NBA George Karl e il coach di West Virginia Bob Huggins, oltre alla leggenda della WNBA Swin Cash.

I profili dei candidati alla NBA Hall of Fame 2022

Manu Ginobili non necessita di troppe presentazioni. L’argentino, visto giocare anche in Italia a inizio carriera, è una leggenda dei San Antonio Spurs di Gregg Popovich, una delle squadre più vincenti di sempre. In NBA, Ginobili ha vinto 4 titoli, è un 2 volte All-Star e ha vinto il Premio di Sesto Uomo dell’Anno nel 2008. In totale, ha giocato 16 stagioni nella lega, ritirandosi nel 2018.

Tim Hardaway è una leggenda della NBA anni ’90. 5 volte All-Star e 5 volte nei quintetti All-NBA, Hardaway non è riuscito a vincere un titolo nella sua prestigiosa carriera. Ha giocato per 5 squadre diverse, lasciando un segno soprattutto ai Golden State Warriors e ai Miami Heat. Si è poi ritirato dalla NBA nel 2003.

George Karl ha allenato per ben 27 stagioni in carriera, arrivando 22 volte ai Playoff. É attualmente sesto All-Time per vittorie ottenute in carriera. Ricordato principalmente per i suoi anni ai Seattle Supersonic e ai Denver Nuggets, Karl ha allenato per 4 volte all’All-Star Game e ha vinto il Premio di Allenatore dell’Anno nel 2013.

Bob Huggins è una leggenda del basket universitario. Allenatore di West Virginia dal 2007, Huggins è un due volte NCAA Coach of the Year. Durante la sua longeva carriera come allenatore, iniziata negli anni ’80, ha ottenuto più di 900 vittorie.

Swin Cash attualmente è una dirigente dei New Orleans Pelicans. Tre volte campionessa WNBA, 4 volte All-Star, può vantare anche 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi con Team USA, ad Atene nel 2004 e a Londra nel 2012.

La cerimonia di introduzione nella Naismith Basketball Hall of Fame si terrà il 10 settembre.

