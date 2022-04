NBA, Jaden Ivey si dichiara eleggibile per il Draft 2022

Jaden Ivey, guardia al secondo anno in forza alla squadra dell’Università di Purdue, si è dichiarato ufficialmente eleggibile per il Draft NBA 2022, pubblicando in prima persona l’annuncio di rito tramite il proprio profilo Twitter.

Ivey ha concluso la propria stagione NCAA da sophomore con una media di 17.3 punti, 4.9 rimbalzi e 3.1 assist a partita, tirando con il 53.1% dal campo, il 35.8% da tre punti ed il 74.4% dalla linea del tiro libero. L’ottimo rendimento stagionale del nativo di South Bend lo ha portato ad esser inserito nel quintetto ideale della Big Ten Conference ed anche nel secondo quintetto All-American.

Dopo esser approdata sino alle Sweet Sixteen del Torneo NCAA, Purdue è stata eliminata dalla sorprendente formazione di Saint Peter’s, autrice di una storica cavalcata iridata infrantasi solo contro il muro eretto da North Carolina.

L’ultimo Mock Draft pubblicato da ESPN situa Jaden Ivey alla nobilissima altezza della quarta scelta assoluta, direttamente alle spalle di Chet Holmgren (Gonzaga), Paolo Banchero (Duke) e Jabari Smith (Auburn).

