Risultati NBA, Lakers KO con Utah; Milwaukee passa a Brooklyn, Phila male con Detroit

Sconfitta a sorpresa dei Sixers a Detroit nonostante i 37 punti e 15 rimbalzi di Joel Embiid. I Pistons sono stati guidati dall’ottimo duo Cade Cunningham (27 punti e 6 assist) – Saddiq Bey (20 punti), vincendo l’ultimo quarto con un parziale di 29-15. Gli Hawks hanno schiacciato i Cavaliers con 30 punti e 9 assist in 28 minuti da Trae Young. La compagine della Georgia è così ufficialmente qualificata per il play-in.

Dopo la delusione contro i Los Angeles Clippers, i Jazz hanno reagito vincendo contro i Lakers. Questa 46a vittoria stagionale consente loro di riconquistare temporaneamente il 5° posto mentre i Lakers perdono un’altra posizione in graduatoria e – ad oggi – non sono più in zona play-in, dietro agli Spurs nel tie-break. Rudy Gobert ha registrato 25 punti, 17 rimbalzi e 2 stoppate, mentre Donovan Mitchell 29 punti e 7 assist. Dall’altra parte, senza LeBron James e Anthony Davis, sono arrivati inutilmente i 24 punti e 7 assist di Russell Westbrook e 21 punti & 12 rimbalzi di Dwight Howard.

Bella vittoria dei Milwaukee Bucks che hanno vinto dopo un tempo supplementare e solo al fotofinish contro i Nets. A decidere il match è stato Giannis Antetokounmpo, il quale a 3 secondi dal termine della partita ha realizzato un 2/2 delicatissimo dai tiri liberi, permettendo ai suoi di sbancare il Barclays Center con il punteggio di 120-119. Il greco ha chiuso con 44 punti, 14 rimbalzi e 6 assist. Con questo 48esimo successo stagionale, i campioni in carica tornano a 0.5 partite dagli Heat.

Infine, Chicago ha regolato i Clippers grazie al season high di DeMar DeRozan. La guardia ha terminato la contesa con 50 punti a referto, di cui 10 arrivati nel solo tempo supplementare. Con questo successo i Bulls portano per il momento 3 partite davanti a Cleveland, la prima squadra non qualificata direttamente ai Playoff.

Detroit Pistons – Philadelphia Sixers 102-94

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 131-107

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 122-109

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 119-120

Chicago Bulls – LA Clippers 135-130 dts