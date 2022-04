NBA, DeMar DeRozan segna 50 punti: “Vittoria significativa”

Sfida accesissima quella andata in scena allo United Center tra i Chicago Bulls e i Los Angeles Clippers. I padroni di casa sono riusciti ad assicurarsi una vittoria decisiva in chiave Playoff, battendo i rivali per 135 a 130 dopo un overtime. Re della serata senza dubbio DeMar DeRozan, autore di 50 punti (season-high). DeRozan si è caricato la squadra sulle spalle nel finale, segnando 17 punti nell’ultimo quarto e 10 nel supplementare.

Le dichiarazioni di DeMar DeRozan

Ovviamente, i compagni di squadra dei Chicago Bulls hanno celebrato la prestazione di DeMar DeRozan con la più classica delle docce d’acqua fredda. In seguito, il giocatore ha dichiarato:

“Questa vittoria è più significativa. Volevo vincere questa partita sul serio. Avete visto tutti quanto è dura la corsa ai Playoff. Ogni singola partita è estremamente importante e non abbiamo più spazio per lasciarci sfuggire altre gare. Questa è semplicemente la mia mentalità.”

Ora, i Chiacgo Bulls si trovano al quinto posto nella Eastern Conference (45-32). Il settimo posto, che significa Play-in, è occupato dai Cleveland Cavaliers, distanti 3 partite. A Chicago mancano cinque partite per terminare la stagione, ma le prossime tre sono contro Miami, Milwaukee e Boston. Avversari difficili, davanti ai Bulls nella classifica a est. Ecco le parole di DeRozan a riguardo:

“Non importa con chi giochiamo adesso, ci sarà quel tipo di fisicità, atmosfera, aggressività, essere disperati per vincere, per competere. Sarà necessario che tutti sferrino il loro colpo migliore. Non puoi scappare via da niente. Come competitore, io voglio sempre giocare al meglio del meglio.”

QUI gli highlights della prestazione di DeMar DeRozan.

