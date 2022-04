NBA, Giannis Antetokounmpo diventa il miglior marcatore nella storia dei Milwaukee Bucks

Grande prestazione personale nella notte per Giannis Antetokounmpo. Il greco ha condotto i suoi Milwaukee Bucks a un’importante vittoria contro i Brooklyn Nets, grazie ai suoi 44 punti messi a segno, conditi da 14 rimbalzi. I punti segnati da Giannis Antetokounmpo gli hanno così permesso di superare Kareem Abdul-Jabbar come miglior marcatore di sempre nella storia dei Milwaukee Bucks.

14216. Ecco quanti sono i punti segnati dal greco in maglia Milwaukee Bucks. Kareem Abdul-Jabbar si era fermato a “soli” 14211. Una prestazione totale quella di Giannis Antetokounmpo, che ha segnato il canestro del pareggio a 18 secondi dal termine con una tripla in stepback. Non proprio il suo marchio di fabbrica, anche se le cose stanno cambiando:

Poi, Giannis Antetokounmpo ha commentato il nuovo traguardo raggiunto:

“Sul serio, non mi interessa. Perché in fin dei conti se non hai avuto una stagione di successo, se non cerchi di continuare a migliorarti, restando umile e felice, giocando tutte le partite di maggio e giugno, nessuno si ricorderà di te. Quindi voglio solamente restare umile. Mi sento come se più sono umile e più sono affamato, più obiettivi posso raggiungere. Posso creare più arte. Giocare a basket è come creare arte. Quindi devo restare umile, continuare a migliorare i miei compagni, vincere partite, e le belle cose come quella di stasera accadranno ancora.

Sono concentrato su me stesso. Sono capace di arrivare al mio spot in maniera migliore ed eseguire, e se la palla non entra, sono OK con questo. Credo si chiami abbondanza di mentalità. Adoro quello che ho fatto in passato, mi da la giusta sicurezza e mi rende capace di scendere in campo e giocare senza pensare, senza aver dubbi interiori o pensando di non essere bravo abbastanza.”