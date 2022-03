NBA, Joel Embiid: “Non mi fermo finché non vincerò un titolo per Phila”

I Philadelphia 76ers sono in corsa per il titolo NBA, come da qualche anno a questa parte. Il problema, però, è il solito: quando arriva il momento di fare sul serio, la squadra si scioglie. È capitato più volte nel corso degli ultimi Playoff NBA, ma questa volta la compagine allenata da coach Doc Rivers sembra voler fare sul serio. Anche perché può contare sulla forza di Joel Embiid. In questa stagione, il lungo sta viaggiando con numeri da MVP. In questo senso, il suo diretto avversario sembra essere Nikola Jokic, attuale detentore del trofeo.

NBA, Embiid: “Credo nella squadra”

In ogni caso, Embiid, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Sports Illustrated ha parlato della sua volontà di voler sollevare il titolo NBA con la maglia di Phila. Questo è il suo desiderio più grande:

“Non mi fermerò fino a quando non vincerò un titolo per la città. Se la squadra è pronta? Non posso davvero rispondere perché avevo la stessa sensazione con i gruppi precedenti che abbiamo avuto. Questo perché credo molto in me stesso e nella squadra. Guardando indietro penso che se tutti avessero reso al massimo del loro potenziale lo scorso anno saremmo potuti arrivare almeno in finale di Conference.”

