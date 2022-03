NBA: uscito il cortometraggio “Playoffs on NBA Lane”

Attraverso una nota ufficiale, la NBA ha annunciato l’uscita, oggi, di “Playoffs on NBA Lane“, l’ultimo capitolo dei cortometraggi creati dalla lega per celebrare i 75 anni dalla sua nascita e formazione. Il corto sarà presentato su tutte le piattaforme social della NBA e vedrà come protagonisti 6 All-Stars, 20 leggende del passato oltre a broadcasters, celebrità e volti noti del mondo NBA, e parlerà della storia e dell’eccitazione legata alla post season.

Ambientato nel quartiere immaginario “NBA Lane”, introdotto ad inizio stagione, il film è una sorta di preview, di countdown ai Playoffs NBA 2022. Tutti i protagonisti si preparano allo show della post season concordando su una cosa: “I love this game”.

Come detto, tra i protagonisti, oltre alle leggende del passato, attori e noti analisti, anche 6 stelle dell’NBA di oggi: Stephen Curry dei Golden State Warriors, DeMar DeRozan dei Chicago Bulls, Luka Dončić dei Dallas Mavericks, Joel Embiid dei Philadelphia 76ers, Darius Garland in rappresentanza dei Cleveland Cavaliers e Ja Morant per i Memphis Grizzlies. Tutti pronti a sfidarsi, sulle note di “Trophy” di Drake e Young Money, per conquistare l’anello.

