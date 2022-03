NBA: svelati i nomi dei finalisti per due premi stagionali

Pochi giorni alla fine della stagione regolare, tempo di playoff e tempo di premi individuali. Nella giornata di oggi la lega ha diramato i nomi dei finalisti che se ne contenderanno due. Non si tratta dei più celebri (e importanti) MVP, MIP, o ancora quello come Miglior Difensore dell’Anno o Sesto Uomo dell’Anno ma l’NBA Sportsmanship Award, riscuote comunque una certa importanza all’interno della lega.

Istituito a partire dalla stagione 95-96 il premio viene conferito al giocatore che, durante la stagione, ha maggiormente rappresentato la sportività, la lealtà e l’etica sul campo. A vincere nell’ultima stagione è stato Jrue Holiday dei Milwaukee Bucks mentre i candidati per quest’anno sono: Bam Adebayo dei Miami Heat, Mikal Bridges dei Phoenix Suns, Darius Garland dei Cleveland Cavaliers, Jeff Green per i Denver Nuggets e Jaren Jackson Jr. e Patty Mills in rappresentanza, rispettivamente, di Memphis Grizzlies e Brooklyn Nets.

Oltre ai finalisti per lo Sportsmanship Award, la lega ha diramato anche i nomi dei giocatori che si contenderanno un altro premio. Si tratta del . Un premio istituito a partire dalla stagione 2012-13 e che porta il nome di Jack Twyman e Maurice Stokes. Il premio viene dato al giocatore che durante la regular season si è distinto come compagno ideale. Ogni anno, 12 giocatori, 6 da ogni conference, vengono selezionati da una giuria di leggende NBA e il giocatore con più voti, vince il premio. I finalisti di questa stagione sono: DeMar DeRozan, Rudy Gay, Jeff Green, Hudonis Haslem, Jrue Holiday, Andre Iguodala, Jaren Jackson Jr., Kevin Love, Boban Marjanovic, Chris Paul, Fred VanVleet, Grant Williams.

