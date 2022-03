NBA, Robert Williams operato al menisco: in campo tra 4-6 settimane

Lo stop per infortunio al menisco di Robert Williams III, centro titolare del quintetto di coach Ime Udoka, rappresenta senza dubbio un ostacolo lungo il percorso dei lanciatissimi Boston Celtics in vista dei Playoff. Proprio in ottica postseason, però, le notizie che arrivano lasciano ottimisti.

Robert Williams III in campo per eventuale 2º turno Playoff Celtics

Stando alla tabella di recupero determinata dopo l’operazione al menisco, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, il giocatore potrebbe tornare a disposizione dello staff in un arco temporale stimato di circa 4-6 settimane. Ipotizzando un passaggio del turno dei biancoverdi – l’avversario non è ovviamente ancora noto ndr. – Williams sarebbe schierabile dalle semifinali di Conference in avanti. Nelle 61 gare fin qui disputate in stagione, sempre nello starting five, Williams ha sfiorato la doppia doppia di media (10 punti, 9.6 rimbalzi a partita).

Il messaggio sui social

Williams ha rassicurato tutti con un tweet dal suo account ufficiale:

“L’operazione è andata bene grazie a chi prega e ha un pensiero per me”

Leggi anche:

La tv statale cinese torna a trasmettere NBA dopo un anno e mezzo

Keegan Murray si dichiara eleggibile al Draft NBA 2022

Doncic in tripla doppia inguaia i Lakers: ora sono fuori dal Play-in