NBA, la maglia dei Washington Wizards ispirata a fioritura dei ciliegi

Ogni anno le divisioni marketing delle squadre NBA devono aguzzare l’ingegno per trovare ispirazione e lanciare nuovi, prodotti in grado di attrarre l’attenzione di tifosi e appassionati. Per gli Washington Wizards, stavolta è stato un po’ più semplice. Il concept della canotta City Edition viene infatti da esplicita richiesta social della fan base, come testimonia il messaggio di lancio condiviso dal profilo ufficiale della squadra.

Oggi, 29 marzo, la città celebra la Cherry Blossom Night, ricordando il 110° anniversario del dono di ciliegi da parte del sindaco di Tokyo alla città di Washington. Il National Cherry Blossom Festival, che ha preso avvio il 20 marzo, nel fine settimana dell’equinozio di primavera, si concluderà il 17 aprile.

The Cherry Blossoms can be seen all throughout the DMV and next season, for the first time ever, they’ll be seen on the hardwood.

Introducing our 2022-23 Bloom City Edition Uniform 🌸 pic.twitter.com/L1TFIcMT77

