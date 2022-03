Keegan Murray si dichiara eleggibile al Draft NBA 2022

L’eliminazione al primo turno del torneo NCAA contro Richmond è ancora piuttosto fresca per Keegan Murray, che però ha già messo da parte l’amarezza per concentrarsi sul salto tra i professionisti. È stato il sophomore di Iowa in prima persona ad annunciare infatti a ESPN l’intenzione di rendersi eleggibile al Draft del prossimo 23 giugno.

Keegan Murray prepara il Draft: dove può essere scelto

Il profilo del sophmore in uscita dagli Iowa Hawkeyes è uno dei più seguiti nella Draft class di quest’anno. Già first-team All-American, al quinto posto nella Top 100 stilata da ESPN, Murray ha recentemente ricevuto il premio di miglior giocatore del torneo della Big Ten.

Ecco le sue parole raccolte da Jonathan Givony, sempre di ESPN:

”Sono eternamente grato a coach [Fran] McCaffery, che mi ha dato la possibilità di vivere il mio sogno. Iowa sarà sempre casa mia e sono altrettanto grato di far parte della Hawkeye Nation. […] Prima di arrivare ad Iowa avevo sempre giocato nello spot di ala. Qui per la prima volta ho sperimentato le posizioni di ‘4’ e ‘5’. […] Non vedo l’ora di dimostrare alle squadre NBA la mia versatilità sui due lati del campo. Sono molto più atletico di quanto la gente creda. […] Non sono preoccupato da dove verrò scelto. Voglio trovarmi nel miglior contesto possibile e giocare per una squadra che valorizzi il mio gioco e capisca dove posso eccellere.”

Tra un mese e mezzo a Chicago prenderà il via la Draft Combine (16-22 maggio). Per Murray sarà il primo vero contatto con l’ambiente NBA.

