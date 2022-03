NBA, Dillon Brooks su Andre Iguodala: “Non ha avuto fiducia in noi”

I Memphis Grizzlies sono reduci dalla schiacciante vittoria per 123-95 contro i Golden State Warriors. Per Memphis si tratta del quinto successo consecutivo, nono nelle ultime dieci partite. Grazie alla vittoria, i Grizzlies hanno conquistato il matematico accesso ai prossimi playoff e consolidato ulteriormente il secondo posto nella Western Conference con un record di 53-23.

In pochi si sarebbero aspettati una regular season così convincente da parte della franchigia del Tennessee. Tuttavia, grazie al loro gioco spettacolare ed un roster ricco di giovani talenti, i Grizzlies sono candidati ad essere una delle maggiori sorprese dei playoff. Inoltre, Memphis sembra non soffrire l’assenza del leader Ja Morant. Infatti il record in sua assenza recita 18-2.

Uno dei protagonisti principali di questa serie di vittorie è Dillon Brooks, il quale ha terminato il match con 21 punti realizzati. Il canadese ha inoltre recapitato un messaggio per uno degli ex della partita, Andre Iguodala:

“Tutti noi avevamo le idee ben chiare sul futuro e molte ambizioni, ma lui no. Ora è tornato agli Warriors, che resti pure. Noi non ne abbiamo bisogno.”

Parole molto dure quelle rivolte da Brooks nei confronti dell’ex compagno di squadra. Il tre volte campione NBA infatti venne ceduto ai Grizzlies nel 2019. Tuttavia, la sua avventura durò ben poco, in quanto il suo interesse nel giocare per una franchigia in via di ricostruzione era basso.

Staremo a vedere se ci sarà una risposta del diretto interessato, magari proprio durante i prossimi playoff.

Leggi anche:

Two way contract NBA: squadra per squadra

NBA, la maglia dei Washington Wizards ispirata a fioritura dei ciliegi

NBA, Alvarado premiato dai Pelicans: firma un quadriennale