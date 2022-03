Two way contract NBA: squadra per squadra

Cosa sono e come funzionano i Two-way contract?

A partire dalla stagione 2017-18 ogni squadra NBA dispone di due ulteriori posti a roster rispetto ai 15 standard. I giocatori che sottoscrivono un two-way contract si aggregano alla franchigia per un massimo di 45 giorni. Nel conteggio del periodo complessivo di validità del two-way contract sono contemplate – ovviamente – le partite, ma anche le giornate di allenamento.

La recente revisione del contratto collettivo tra NBA e associazione giocatori, resasi necessaria per affrontare a trecentosessanta gradi le conseguenze della pandemia sul business della lega, ha previsto interventi anche sulla regolamentazione di tali accordi. Prescindendo, nel computo, dalle giornate di allenamento, la durata del two- way contract NBA è stata estesa a 50 partite per garantire una vetrina maggiore.

*In data 12 marzo 2021 il Board of Governors NBA aveva approvato l’accordo tra lega e associazione giocatori che di fatto eliminava il limite di 50 partite di cui sopra, rendendo eleggibili per i Playoff 2020-21 tutti i giocatori in two-way-contract. La misura a carattere temporaneo non è stata confermata per la stagione corrente. Qui tutti i dettagli.

Tutti i two-way contract NBA, aggiornati

In questo elenco aggiornato riportiamo tutti i two-way contract NBA sottoscritti squadra per squadra per la stagione 2021-2022.

Atlanta Hawks

Sharife Cooper Skylar Mays

Boston Celtics

Matt Ryan Brodric Thomas

Brooklyn Nets

Kessler Edwards David Duke

Charlotte Hornets

Scottie Lewis Arnoldas Kulboka

Chicago Bulls

Malcom Hill Tyler Cook

Cleveland Cavaliers

Brandon Goodwin RJ Nembhard

Dallas Mavericks

Theo Pinson Moses Wright

Denver Nuggets

Markus Howard Davon Reed

Detroit Pistons

Jamorko Pickett Chris Smith

Golden State Warriors

Chris Chiozza Quinndary Weatherspoon

Houston Rockets

Trevelin Queen Anthony Lamb

Indiana Pacers

Terry Taylor Duane Washington Jr.

Los Angeles Clippers

Jay Scrubb Amir Coffey

Los Angeles Lakers

Mason Jones Wenyen Gabriel

Memphis Grizzlies

Yves Pons Tyrell Terry

Miami Heat

Javonte Smart Mychal Mulder

Milwaukee Bucks

Sandro Mamukelashvili Lindell Wigginton

Minnesota Timberwolves

Nathan Knight McKinkley Wright IV

New Orleans Pelicans

Jared Harper Gary Clark

New York Knicks

Jericho Sims Feron Hunt

Oklahoma City Thunder

Lindy Waters III Olivier Sarr

Orlando Magic

Ignas Brazdeikis Admiral Schofield

Philadelphia 76ers

Myles Powell Charlie Brown Jr.

Phoenix Suns

Gabriel Lundberg Ishmail Wainright

Portland Trail Blazers

Brandon Williams Keljin Blevins

Sacramento Kings

Neemias Queta

San Antonio Spurs

D.J. Stewart Robert Woodard

Toronto Raptors

Justin Champagnie David Johnson

Utah Jazz

Trent Forrest Xavier Sneed

Washington Wizards

Cassius Winston

Jordan Schakel

Ultimo aggiornamento, 29 marzo 2022 ore 17:05