NBA, Doc Rivers su Tobias Harris: “È un giocatore decisivo”

I Philadelphia 76ers sono una delle squadre con il record migliore della lega dopo la pausa dell’All-Star Game. Decisivo è stato l’innesto di James Harden, che sembra essere tornato ai livelli di Houston di qualche stagione fa. Quello che ha colpito maggiormente i tifosi è stato il rapido adattamento di Harden all’interno della rotazioni della squadra.

Molti giocatori, tra cui Joel Embiid, Tyrese Maxey e Matisse Thybulle, hanno beneficiato del suo innesto. In particolare, Embiid ha definito l’ex giocatore dei Nets come perfetto per le proprie caratteristiche. Tuttavia, il giocatore che ha faticato maggiormente ad adattarsi all’arrivo di Harden è stato Tobias Harris, il quale si è ritrovato a condividere il campo con un altro realizzatore di prima categoria.

Nonostante ciò, l’allenatore dei Sixers Doc Rivers ha elogiato in questo modo lo spirito di sacrifico del suo giocatore:

“Tobias si sta trovando sempre di più a suo agio nel nuovo sistema. È un giocatore molto paziente e le percentuali al tiro stanno migliorando sensibilmente. Adoro il suo spirito di sacrificio per il bene della squadra.”

L’ex giocatore dei Clippers viaggia a medie di 17.5 punti, 6.9 rimbalzi e 3.4 assist a partita. Statistiche importanti che potranno risultare decisive per Philadelphia in ottica playoff. Infatti i Sixers occupano il secondo posto della Eastern Conference a pari merito con i Milwaukee Bucks con un record di 46-28.

Il loro prossimo appuntamento è in programma questa notte proprio contro i campioni in carica.

Leggi anche:

NBA, Dillon Brooks su Andre Iguodala: “Non ha avuto fiducia in noi”

Two way contract NBA: squadra per squadra

NBA, la maglia dei Washington Wizards ispirata a fioritura dei ciliegi