NBA, ancora infortuni per i Cavs: Evan Mobley out

Nella vittoria avvenuta per 107-101 in casa contro gli Orlando Magic, i Cleveland Cavaliers hanno dovuto fare a meno di un altro pezzo importante del roster, il rookie Evan Mobley.

La scelta numero tre al Draft di quest’anno si è infortunato cadendo sul piede di Franz Wagner durante un’azione difensiva. Il risultato è stato un infortunio alla caviglia con Mobley che è stato accompagnato negli spogliatoi.

Infortunio alla caviglia per Evan Mobley: la radiografia non mostra danni gravi

Secondo fonti interne che hanno comunicato lo stato della matricola ad Adrian Wojnarowski di ESPN, la radiografia non ha riportato danni strutturali alla caviglia.

Evan Mobley walks to the locker room after suffering a scary looking ankle roll. pic.twitter.com/HZteTt7kzt — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) March 28, 2022

Evan Mobley ha dimostrato sin dall’inizio della stagione di essere un giocatore pronto per l’NBA, mantenendo medie da 15 punti e 8.3 rimbalzi a partita; questi risultati lo hanno posto subito in testa alla gara per il premio di “Matricola dell’anno” superando la concorrenza di Scottie Barnes e di Cade Cunningham.

Al momento i Cleveland Cavaliers si trovano al settimo posto della Eastern Conference e sono incappati in una serie di tre sconfitte consecutive. I risultati positivi della squadra sono storici: i Cavs senza LeBron James a roster, non ottenevano una percentuale di vittorie sopra lo .500 dal 1997.

Con un record di 42 vittorie e 33 sconfitte, la squadra guidata da Bickerstaff dovrà concentrarsi sul terminare la stagione facendo a meno di giocatori centrali nelle rotazioni; tra questi Jarrett Allen e Rajon Rondo, oltre al già citato Mobley.

