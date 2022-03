NCAA, Paolo Banchero accede alle Final Four con Duke: “Orgoglioso”

Nella notte i Duke Blue Devils hanno vinto contro Arkansas con il punteggio di 78-69 conquistandosi un posto nelle Final Four di settimana prossima. Il successo è arrivato all’interno di un match controllato senza troppi problemi, di fronte ad una compagine che nel turno precedente aveva eliminato la numero 1 del tabellone (Gonzaga).

Paolo Banchero ha chiuso il match con una prestazione da 16 punti, 7 rimbalzi e 3 assist in 38 minuti di gioco. L’italiano, nel post-partita ha commentato in questa maniera il passaggio del turno:

“Come squadra abbiamo avuto alti e bassi, e li abbiamo superati restando sempre uniti. Sapevamo di essere capaci (di regalare a coach K la Final Four N.13) , stavamo lavorando da giugno per questo momento. Poter finalmente andare a New Orleans e avere la possibilità di giocare per il titolo è una benedizione. Sono molto orgoglioso del modo in cui ci siamo arrivati”.