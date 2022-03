NBA, Durant e Nash commentano la vittoria contro Miami

I Brooklyn Nets nella notte hanno superato un test molto interessante, passandolo a pieni voti. Gli uomini di Steve Nash, infatti, hanno vinto contro i Miami Heat, primi nella Eastern Conference. I Nets hanno fatto parlare il loro collettivo, mettendo in evidenza un’ottima difesa, generando molte palle vaganti (15 palle rubate). Queste le parole di Kevin Durant al termine del match:

Anche l’attacco ha effettivamente funzionato bene, sulla scia dei 23 punti di Kevin Durant e dei 17 di Seth Curry, che hanno permesso ai Nets di terminare il terzo quarto in sostanziale tranquillità con il punteggio di 94-57. Per la felicità anche di coach Steve Nash:

“È fantastico quando puoi trasformare la difesa in attacco. Possiamo punire l’avversario in transizione, ma il segreto è quello di difendere bene. Questa è la cosa più importante. Penso che abbiamo mostrato molta forza e determinazione anche in attacco. Non diamo mai per scontato nulla.”