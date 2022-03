NBA, Daryl Morey risponde a polemica su tiri liberi Harden, Embiid

La partita tra Sixers e Clippers è andata in archivio nella scorsa notte NBA ma una scia di polemica si trascina sui social. Tutto è nato dalle parole di Tyronn Lue, che aveva puntato il dito contro la tendenza di James Harden e Joel Embiid ad andare molto in lunetta:

“Embiid è primo nella lega per liberi e James Harden è terzo. Togliete i loro liberi e nessuno dei due sarebbe nella top 10 per punti segnati [in stagione]”