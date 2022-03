NBA, allarme incendio durante Raptors-Pacers: evacuati i tifosi

Come misura di sicurezza, i fan della Scotiabank Arena di Toronto sono stati evacuati durante il match tra Raptors e Indiana Pacers. Secondo quanto riportano i media americani, un altoparlante nel soffitto ha iniziato a prendere fuoco, rilasciando fumo all’interno dell’arena. La partita è stata sospesa a quattro minuti dal termine del secondo quarto, con i canadesi avanti di 28 punti. I tifosi sono quindi stati fatti evacuare e non hanno potuto fare rientro per la seconda parte del match.

A questo punto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito circostanziato l’evento, permettendo al match di riprendere dopo 70 minuti. I giocatori sono successivamente rientrati in campo per chiudere una sfida che aveva già determinato il suo vincitore nella prima parte.

Leggi Anche

Risultati NBA, Memphis regola Milwaukee, bene Brooklyn con Miami

Mercato NBA, Knicks non interessati a Russell Westbrook

Mercato NBA, Kyrie Irving vuole prolungare con i Nets in estate