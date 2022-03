Risultati NBA, Memphis regola Milwaukee, bene Brooklyn con Miami

Con 35 punti, 12 rimbalzi e 8 assist di Nikola Jokic, i Nuggets hanno superato OKC. Theo Maledon è stato il capocannoniere dei Thunder con 20 punti, conditi da 4 rimbalzi, 3 assist e 2 palle rubate. Toronto ha superato di 40 punti gli Indian Pacers in una partita ritardata di oltre un’ora a causa di un allarme antincendio che ha costretto entrambe le squadre a terminare il match senza pubblico. San Antonio – con una tripla doppia Dejounte Murray (15 punti, 11 rimbalzi, 13 assist) e 21 punti di Keldon Johnson – si ha regolato i Pelicans di CJ McCollum (32 punti).

Kevin Durant non ha dovuto fare gli straordinari contro gli Heat, terminando il match con un totale di 23 punti (3 rimbalzi, 5 assist, 3 palle rubate). Seth Curry ha aggiunto 17 punti, mentre Andre Drummond ha chiuso con una doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi. Kyrie Irving è andato a referto con soli 11 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Miami, senza Erik Spoelstra (motivo familiare), ha perso la sua 4a partita consecutiva, la sua peggior striscia della stagione.

Bella vittoria di Memphis che ha dominato il match contro Milwaukee nonostante la prolungata assenza di Ja Morant. Con un De’Anthony Melton sempre caldissimo dalla lunga distanza (24 punti e 6/9 da 3 punti, partendo dalla panchina), un Desmond Bane a 20 punti e assist, un Dillon Brooks da 19 punti e Jaren Jackson da 16 punti (6 rimbalzi, 2 stoppate), i Grizzlies hanno battuto Milwaukee con il punteggio di 127-102. Si tratta della quarta vittoria consecutiva e l’ottava in 9 partite per gli uomini di Taylor Jenkins. I campioni in carica perdono per la terza volta nelle ultime 13 partite, nonostante i 30 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate di Giannis Antetokounmpo. Khris Middleton ha firmato 16 punti, mentre Jrue Holiday (caviglia) non ha giocato. Milwaukee è 4° ad Est dietro Boston, ma con lo stesso record (46-28).

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 107-103

Sacramento Kings – Orlando Magic 114-110

Toronto Raptors – Indiana Pacers 131-91

Denver Nuggets – OKC Thunder 113-107

Houston Rockets – Portland Trail Blazers 115-98

Miami Heat – Brooklyn Nets 95-110

Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks 127-102

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 94-98