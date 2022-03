Mercato NBA, Knicks non interessati a Russell Westbrook

Non si può certo dire che questa stagione abbia aiutato a riconsiderare verso l’alto il valore di Russell Westbrook sul mercato NBA. Il #0 gialloviola viene già considerato con la valigia e pronto a lasciare i Lakers in estate. Le destinazioni ipotizzate al momento hanno pochi riscontri, ma si può ad ogni modo registrare il raffreddamento di piste considerate quantomeno ‘affascinanti’ dagli addetti ai lavori.

Russell Westbrook non è nei piani di mercato dei New York Knicks

È il caso, ad esempio, dei New York Knicks, che, in lizza per assicurarsi le sue prestazioni, non hanno affondato il colpo Di recente, Jake Fischer di Bleacher Report ha escluso un approdo di Westbrook nella grande Mela, parlandone con l’insider NBA Marc Stein:

“Ho buttato lì l’idea a gente dei Knicks più volte, se torniamo alla Trade Deadline, ma non c’è interesse. Da quel che ho sentito, New York sta cercando di far crescere questo gruppo così com’è con qualche aggiunta qua e là per andare avanti.”

