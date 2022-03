Mercato NBA, Kyrie Irving vuole prolungare con i Nets in estate

Ottenuto il via libera per giocare anche al Barclays Center, Kyrie Irving chiude un capitolo scomodo della sua stagione e può ora concentrarsi appieno sulle performance in campo. Sguardo proiettato in avanti anche all’estate, quando sarà sul tavolo l’eventuale rinnovo con Brooklyn. Le intenzioni sembrano chiare.

Tra le righe spunta un indizio che solletica i cronisti, subito attenti a toccare il tasto mercato. Irving se l’è cavata in scioltezza. Le dichiarazioni raccolte da ESPN:

“Ho firmato qui per arrivare fino in fondo […] quando penso alla squadra e alla nostra organizzazione questo è l’approccio, vogliamo costruire una legacy, non assemblare qualcosa in fretta e furia e vedere poi cosa succede. Per me il fattore [determinante] è sempre il sentirmi bene dove sono, qui è così. In estate ne parleremo ma non lascerò il mio numero 7 [Kevin Durant ndr.] per alcuna ragione al mondo.”