Se la vendetta è un piatto che va servito freddo, i Minnesota Timberwolves sono i maestri rivalsa: dopo la sconfitta di martedì scorso contro Dallas, Karl-Anthony Towns & Co. hanno vinto questa notte contro i texani con ben sette giocatori in cifra doppia.

full squad effort. KAT – 20 pts. / 9 reb. / 1 ast. / 1 stl.

JMac – 16 pts. / 5 reb. / 3 ast.

DLo – 15 pts. / 5 reb. / 8 ast.

TP – 14 pts. / 5 reb.

Ant – 12 pts. / 6 reb. / 4 ast. / 1 stl.

Vando – 12 pts. / 6 reb. / 1 stl.

PatBev – 10 pts. / 1 reb. / 2 ast. / 1 stl. / 1 blk. pic.twitter.com/rZnvU67TAT — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 26, 2022

Da Towns a Beverley, tutti i vendicatori dei Twolves

Sette giocatori in doppia cifra in una serata dove, per lungo tratto della gara, i Twolves hanno avuto il controllo della partita. Si parte con i 10 di Patrick Beverley e Anthony Edwards con i suoi 12 punti, gli stessi realizzati da Vanderbilt, seguiti da D’Angelo Russell, Tauren Prince e Jordan McLaughlin, rispettivamente autori di 15,14 e 16 punti. Il miglior realizzatore di Minnie è Karl-Anthony Towns con 20 punti che, nel post partita, spiega come lui e i suoi compagni hanno trovato la vittoria:

“Abbiamo giocato un basket pulito e questo è il risultato: tutti siamo scesi in campo con la voglia di vincere e fare bene, ognuno ha dato il suo contributo e alla fine abbiamo vinto. Non ci siamo dimenticati della sconfitta di pochi giorni fa: questa squadra porta rancore e tutti hanno capito l’importanza di vincere questa partita, dovevamo mostrare di poter rispondere alle avversotà, soprattutto in vista dei Playoff. Ora ci sentiamo di essere i migliori”

Una partita dominata dai padroni di casa, con McLaughlin che riconosce il valore dei suoi compagni di squadra:

“Siamo una squadra forte dove tutti si completano, questa vittoria mostra la coesione del nostro team: questa squadra può contare su 15 giocatori, chiunque entri può essere protagonista”

I Minnesota Twolves se la vedranno con i Celtics nella notte tra domenica e lunedì.

