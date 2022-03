Risultati NBA, Golden State perde ancora, Atlanta va; KO per Miami e Dallas

Battuti a Detroit nella partita precedente, gli Hawks hanno rimediato nella notte dominando i Golden State Warriors per 121-110 alla State Farm Arena. Tutto questo, nonostante i 37 punti (14/26 dal campo, 9/16 da 3 punti, 7 rimbalzi, 3 assist) di Klay Thompson. Trae Young ha registrato 33 punti, 4 rimbalzi e 15 assist e Danilo Gallinari 25 punti. Altri tre giocatori hanno aggiunto almeno 10 punti alla causa, tra cui Kevin Huerter (20 punti e 5/12 dall’arco) e Clint Capela (19 punti e 13 rimbalzi). Gli Hawks sono 10° ad Est con un record di 37 vittorie e 37 sconfitte. Per Golden State è la quarta sconfitta in 5 partite.

I Timberwolves, dopo una battuta d’arresto contro Phoenix, sono tornati al successo, battendo per 116-95 i Mavericks al Target Center. Karl-Anthony Towns ha guidato i suoi con 20 punti e 9 rimbalzi, mentre altri 6 giocatori hanno superato quota 10 punti, incluso Jordan McLaughlin, autore del suo season high con 16 punti. Rientrato dopo una partita saltata per un dolore alla caviglia, Luka Doncic ha registrato 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

Con 30 punti e 10 rimbalzi di Kristaps Porzingis – ma anche 21 punti e 10 rimbalzi di Deni Avdija dalla panchina – gli Wizards hanno battuto Detroit per la quarta volta in altrettante partite in questa stagione. Charlotte con 26 punti di Miles Bridges, 25 punti di Terry Rozier e 21 punti di LaMelo Ball ha domato Utah. I Knicks hanno invece inflitto una clamorosa sconfitta a Miami, dopo un ultimo parziale da 38-19 in favore dei newyorchesi. Si tratta del terzo stop di fila per gli Heat.

In visita a Los Angeles, i Sixers di James Harden (29 punti, 15 rimbalzi, 7 assist) e Joel Embiid (27 punti, 10 rimbalzi, 2 assist, 2 stoppate, 38° doppia doppia della stagione ) hanno vinto tranquillamente di 25 punti contro i Clippers. Harden ha registrato 25 punti e 11 rimbalzi nel solo primo tempo.

Washington Wizards – Detroit Pistons 100-97

Charlotte Hornets – Utah Jazz 107-101

New York Knicks – Miami Heat 111-103

Houston Rockets – Portland Trail Blazers 125-106

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 116-95

Atlanta Hawks – Golden State Warriors 121-110

LA Clippers – Philadelphia 76ers 97-122