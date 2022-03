È di qualche giorno fa la notizia che Kyrie Irving potrà giocare le partite casalinghe al Barclays Center: tutto è stato reso possibile dalla decisione del sindaco di New York Eric Adams di estendere l’esenzione vaccinale agli atleti non vaccinati. Una bellissima notizia per la franchigia dei Nets, dove Kevin Durant non vede l’ora di giocare tra le mura amiche con il suo compagno di squadra.

KD said the group is just happy to have the Kyrie/vaccination talk behind them. He acknowledged how important it was to have the Yankees and Mets in NYC to help get the mandate rolled back so that Kyrie can play at Barclays. — Nick Friedell (@NickFriedell) March 25, 2022

Kevin Durant: “Fondamentale la pressione di Yankees e Mets”

Il debutto stagionale di Irving al Barclays Center è previsto per la notte tra domenica e lunedì, quando i Nets se la vedranno con gli Hornets. Una grande notizia per Kevin Durant che, dopo gli allenamenti, ne parla ai giornalisti:

“È un momento emozionante per i fan dei Brooklyn Nets e per New York vedere uno dei nostri di nuovo giocare casa. Significa molto per la nostra squadra, sono felice di riaverlo e non vedo l’ora di finire la stagione alla grande. Kyrie ha una mentalità indipendentemente dalla situazione e si avvicina al momento allo stesso modo in cui affronta le partite. Sapeva che questo giorno sarebbe arrivato, era solo paziente: lo eravamo tutti e, ora, possiamo finalmente andare avanti”

Dietro la scelta del sindaco Adams c’è stata anche la pressione dei New York Yankees e dei Mets, motivo per cui Kevin Durant riconosce e apprezza lo sforzo messo in campo da altri sport:

“Come è andata la prima parte di stagione non mi interessa, quel che è stato è stato e non possiamo piangere sul latte versato. Non sono uno sprovveduto, so quanto potere hanno i Mets e gli Yankees nella nostra città: sono sicuro che si sono mossi per il bene di tutti e sono stati in grado di spingere il sindaco a farlo. Lo sport è un fattore determinante nelle grandi città e sono contento che si facciano le cose affinché tutti vadano avanti. So che i fan di New York City ne sono entusiasti e lo siamo anche noi”

Il Barclays Center non vede l’ora di riabbracciare Irving e vederlo giocare insieme a Kevin Durant.

