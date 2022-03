NBA, Doc Rivers scherza sul video tributo dei Clippers: “Non molti highlights”

Nella notte NBA appena trascorsa Doc Rivers è tornato a Los Angeles da avversario contro i Clippers per la seconda volta dopo il passaggio a Est, sulla panchina dei Sixers. La prima occasione con i fan a riempire gli spalti ha ispirato il video tributo dei losangelini. Una dedica sentita al coach che, pur avendo mancato l’acuto del titolo NBA, ha dato un’impronta vincente alla storia recente della franchigia.

L’ex allenatore non è sembrato particolarmente coinvolto dall’iniziativa. Queste le sue dichiarazioni al termine del match:

“Non l’ho visto, ho fatto un cenno sul finale. Non so come si possa preparare un video tributo per un coach. Non è che io schiacci il pallone [nel canestro]. Mi mostri mentre prendo un tecnico e vengo mandato fuori dagli arbitri? Non ci sono molti momenti salienti.”