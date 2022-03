NBA, PJ Tucker fa il nome per il premio di Difensore dell’Anno

Nel 2020, quando mancò per un soffio i quintetti NBA All-Defensive, PJ Tucker disse di non aver bisogno dei media per valorizzare il suo contributo in campo. Questo non significa però che da parte sua ci sia disinteresse verso i premi individuali, soprattutto se tra i candidati più forti viene citato – a ragione – un compagno di squadra.

Perché Bam Adebayo merita NBA Defensive Player of the Year

La motivazione portata da Tucker a sostegno della candidatura di Bam Adebayo è molto semplice:

“Non puoi ambire al premio di Difensore dell’Anno se non riesci a stare in campo per la maggior parte dei quarti periodi delle partite. Per me è folle. Guardate ai quintetti nel quarto quarto, lì si fa il gioco.”



Il centro degli Heat ha messo il premio nel mirino:

“Sono l’unico che al momento sta facendo quelle giocate [difensive] che fanno sgranare gli occhi. È un mio motivo d’orgoglio.”

